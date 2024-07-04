طلب إحاطة ضد توحيد خطبة الجمعة: يضعف مستوى الدعاة ويعرقل تجديد الخطاب الديني

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الأوقاف، بشأن مشكلة توحيد خطبة الجمعة ونشرها على موقع وزارة الأوقاف مكتوبة، ما يسبب ضعف الدعاه.

وأشارت النائبة، إلى المشكلة التي تواجه الخطاب الديني بسبب توحيد خطبة الجمعة ونشرها مكتوبة على موقع وزارة الأوقاف، وكأنها شيء مصطنع.

وقالت راوية مختار في طلبها: «أدت تلك الخطب الموحدة والمكتوبة إلى تدنى مستوى الدعوة وضعف الدعاة، وكأنها تصنع إماما يجد الخطبة جاهزة ومكتوبة، إذن لماذا يرهق نفسه بالبحث والقراءة فى كتب الحديث والفقه والتراث؟».

ولفتت إلى أن هذا الأمر، تسبب في ظهور بعض من المتطاولين على السنة النبوية المطهرة وعلى علماء الأمة، مثلما أثرت النماذج الجاهزة للدعاوى والأحكام بالسلب على العدالة.

وطالبت النائبة وزارة الأوقاف بعدم الاعتماد على نشر خطب جاهزة للأمة، والاعتماد على دعاة قادرين على تطوير الخطاب الديني، والنظر إلى أمر توحيد خطبة الجمعة ونشر خطبة الجمعة على موقع وزارة الأوقاف مكتوبة.