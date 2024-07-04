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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خالد الجندي: أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مظاهر أخلاق الجاهلية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج" لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"،  اليوم الخميس: "أخلاق الجاهلية ليست كلها أخلاق سيئة، فكان هناك أخلاق مذمومة وأخلاق محمودة".

وأضاف أن المجتمع الغربي لديه قيم ونتمنى أن يكون المجتمع الشرقي في نصف هذه القيم، مشددًا أن أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق.

وتابع: "وكان لبعض أهل الجاهلية صفات حسنة، كالكرم، والوفاء بالعهود، ودفع الظلم عن المظلوم، وحماية الجار، وغيرها من الصفات الفاضلة المأخوذة عن الرسل السابقين، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".


 

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية