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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الموظفة المعتدى عليها من الفتاة الاوكرانية: "مش هتنازل عن حقي"

الحادث
الحادث
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قالت هالة عبد الفتاح، موظفة البترول المعتدى عليها على يد الفتاة بالسب والقذف وتحطيم سياراتها على يد فتاة أوكرانية داخل كمبوند دار مصر بمنطقة التجمع، إنها لن تتنازل عن القضية وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة، وسوف تقوم بعمل توكيل لمحامي لرفع قضية للمطالبة بالحق المدني أمام المحكمة.

وأضافت في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن السيارة لحقت بها أضرار قدرت بنحو 170 ألف جنيه.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة أوكرانية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات أن المتهمة كانت في تقود السيارة وهي مخمورة، وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية 70 ألف جنيه الإصطدام بسيارة أوكرانية بالسب والقذف بمنطقة التجمع