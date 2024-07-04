رسميًا.. أرسنال يضم «رايا» نهائيًا من برينتفورد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن ضم حارس المرمى الإسباني دافيد رايا من برينتفورد بشكل دائم، وذلك بعقد طويل الأمد لم يتم الكشف عن مدته.

وانضم رايا، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى أرسنال في صيف العام الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من برينتفورد الإنجليزي، وقدم أداء مميزًا خلال موسمه الأول مع الجانرز.

وخلال فترة الإعارة، لعب رايا 41 مباراة في جميع المسابقات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 20 مباراة، 16 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصل على جائزة القفاز الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

تفعيل بند شراء رايا

وفعل أرسنال خيار شراء عقد رايا، من برينتفورد نظير 27 مليون جنيه إسترليني، ولم يكشف نادي المدفعجية عن مدة العقد في بيانه، إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن العقد تتراوح مدته بين 3 و5 سنوات.

وقرر أرسنال تفعيل خيار الشراء في عقد رايا، ليصبح الحارس الإسباني ثاني صفقة يعلنها النادي اللندني في هذا الصيف بعد ضم الحارس الشاب لوكاس نيجارد من نادي نوردسيلاند الدنماركي.

يذكر أن، دافيد رايا يتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024، حيث يستعد الماتادور الإسباني لخوض مباراة ربع النهائي أمام ألمانيا (منتخب البلد المستضيف للبطولة).