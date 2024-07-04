واقعة دار مصر.. ضحية الفتاة الأوكرانية لـ«البوابة نيوز»: محامي السفارة هددني

كشفت هالة عبد الفتاح، موظفة البترول المعتدى عليها بالسب والقذف وتحطيم سياراتها على يد فتاة أوكرانية داخل كمبوند دار مصر بمنطقة التجمع، تفاصيل جديدة في الواقعة، مشيرة إلى أن محامي السفارة الأوكرانية، تواصل معهم للتنازل عن المحضر، في مقابل إصلاح التلفيات التي لحقت بالسيارة.

وأضافت في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن المحامي تحدث معها في بداية الأمر، وأخبرها أنه لا يهمه سوي أن تحصل على حقها، وعقب ذلك فوجئت بقيامه بإرسال تهديد لها بأن المتهمة الاوكرانية ستحرر محضر ضدهم بتهمة التعدي عليها، وسرقة مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وهاتف محمول والتعدي عليها بالضرب، مستطردة:« محامي السفارة قالنا آخرها هتترحل ومحدش يقدر يحاسبها».

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات على أن المتهمة كانت تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة اوكرانيا وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.