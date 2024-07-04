حملة تموينية مكبرة تطوف شوارع كفر البطيخ في محافظة دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، حملة تفتيشية علي المصانع والمحلات والسلاسل التجارية للتأكد من السلامة الغذائية للمنتجات و التأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بمدينة كفر البطيخ تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و المرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.

وبناء على تعليمات سمير عتريس عبدالله رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ جرى اليوم الخميس، القيام بحمله مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بمدينة كفر البطيخ فى وجود الهيئة المصرية لسلامة الغذاء وادارة المتابعة بكفر البطيخ والادارة الصحيه بكفر البطيخ والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة بشارع الكشك وطريق الميناء بمدينة كفر البطيخ واثناء المرور تم التنبيه بالالتزام بالاشتراطات الغذائية للمنتجات وارتقاء مستوي النظافة وتم التنبيه علي المخالفين بسرعة تلافي المخالفات والملاحظات حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية فورا حيال المخالفين وتم تحرير المحاضر اللازمة وانتهت الحملة دون أي تداعيات خارج نطاق الحملة وسيتم المتابعة والمرور بصفة مستمرة لتحقيق اهداف الحملة.

وأعلنت مديرية التموين في دمياط عن ضبط ١٢٢١ مخالفة تموينية خلال حملات شنتها خلال الشهر الماضي تنفيذًا لتعليمات محافظ دمياط بالمتابعة الدورية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها .