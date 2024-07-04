كوبا أمريكا 2024| موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع النهائي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب الأرجنتين، فجر غدًا الجمعة، الإكوادور على ملعب إن آر جي ستاديوم، في قمة مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

ومن المتوقع، أن يقود أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، تشكيل منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور رفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ونيكولاس جونزاليس لاعب فيورنتينا.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

بينما بلغ منتخب الإكوادور دور الثمانية، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا المتصدر بـ9 نقاط.

ويدير مباراة الأرجنتين والإكوادور تحكيميًا، الحكم الأوروجوياني أندريس ماتونتي، الذي سبق له إدراة مباراة تشيلي والأرجنتين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

وحدد اتحاد الكونميبول، موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، لتقام في الرابعة فجر يوم الجمعة الموافق 5 يوليو.