ياسر التاجورى رئيسا لغرفة المطاعم السياحية وتوماسيان نائبا

فاز ياسر التاجورى ، برئاسة مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وبرج ليون توماسيان بمنصب نائب رئيس الغرفة والدكتور هشام وهبة بمنصب أمين صندوق الغرفة، وذلك خلال الجلسة الإجرائية التي عقدت اليوم الخميس بمقر غرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

وعقد مجلس إدارة الغرفة جلسته الإجرائية بحضور جميع الأعضاء برئاسة الخبير السياحى على كامل منصور، بصفته أكبر الأعضاء سنا، الذى أكد أن الغرفة تعمل في مناخ من الود والحب وأن المجلس هدفه تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية ، والتوافق بين الأعضاء لتشكيل فريق عمل واحد يسعى للإرتقاء بصناعة الطعام وفقاً لكافة المعايير السياحة العالمية ، وجودة وسلامة وصحة الغذاء.

وعقب إختيار وتسمية رئيس المجلس ، ونائبه ، وأمين الصندوق ، تم إختيار هيئة المكتب التنفيذى للغرفة والذى ضم كل من :-

1. ياسر التاجورى بصته رئيساً للمجلس

2. برج ليون توماسيان بصفته نائباُ لرئيس المجلس

3. هشام وهبة ، بصفته أميناً لصندوق الغرفة

4. سامح الجندى عضو المجلس

5. اشرف زيدان عضو المجلس.