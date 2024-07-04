في حالة سكر.. التحريات تكشف تفاصيل حادث الفتاة الأوكرانية بالتجمع

كشف مصدر مطلع، أن التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في واقعة الفتاة الأوكرانية المتسببة في حادث تحطيم سيارة والتعدي على مالكتها وشقيقتها داخل كمبوند دار مصر في منطقة التجمع، دلت أن الفتاة الأجنبية كانت رفقة شاب، وكانت تقود السيارة بسرعة جنونية وهي في حالة سكر.

واضاف المصدر في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز» أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فور تلقيها البلاغ تعاملت مع الأمر وحررت محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وفي السياق ذاته، قامت المتهمة الأجنبية بتحرير محضر ضد ملاك السيارة ووجهت لهم الاتهام بسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الأجنبية قامت بتوجيه السباب والشتائم للسيدة مالكة السيارة وشقيقتها عند قيامهم بالاتصال بالشرطة، كما وجهت السباب والشتائم لسيدات مصر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات أن المتهمة كانت في تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة اوكرانيا وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.