رئيس مياه سوهاج يتسلم 31 شهادة للإدارة الفنية المستدامة TSM

تسلم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، 31 شهادة للادارة الفنية المستدامة TSM منها 14 شهادة لمحطات مياه الشرب و17 شهادة لمحطات صرف صحى كما تسلم درع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمجهوداته فى دعم برنامج الادارة الفنية المستدامة TSM وتحقيق نتائج ملموسة فى حصول العديد من المحطات والشبكات على تلك الشهادة العالمية كما سلم رئيس مياه سوهاج درع الشركة للمهندس عمرو عادل صالح مدير الإدارة العامة للتفتيش TSM بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمله لمجهوداتهم فى دعم شركة مياه سوهاج لحصول هذه المحطات على الشهادة حتى يونيه 2024 مما كان له أكبر الأثر فى رفع الكفاءة الفنية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة، إلى أنه حصلت 14 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 400 الف متر مكعب يوم بنسبة 79% من المياه السطحية كما حصلت 17 محطة صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 277 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 73% من اجمالى مياه الصرف الصحى وان هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم العاملين بمحطة مياه ناصر النقالى ومحطة رفع صرف صحى الحلاقى ومحطة رفع صرف صحى ام دومة اخر ثلاث محطات حاصلة على تلك الشهادة ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.