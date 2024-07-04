مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج يعقد برنامج تدريب المدربين في هذا الموعد

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج برنامج لتدريب المدربين ToT، بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات التابع للمجلس الأعلي للجامعات، وذلك خلال الفترة من ٢٠ وحتي ٢٥ يوليو الحالي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تحقيق الصدارة فى مجال التدريب لكوادرها من أعضاء هيئة التدريس تطبيقاً لسياسات الجودة، وتحقيقاً للأهداف الإستراتيجية المركز فى استمرارية تقديم خدمات تدريبية متميزة لمنتسبى الجامعة.

وقال الدكتور عنبر محمود مدير المركز: على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الحضور إلى مقر المركز بالحرم الجامعي القديم للتسجيل وسداد الرسوم المقررة في موعد غايته ١٥ يوليو الجاري، مع العلم بأن البرنامج سيقام بحد أقصى لعدد ٣٠ مشارك، والأولوية بأسبقية اتمام إجراءات التسجيل، وسوف يحصل المتدربين علي شهادات معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.