الأهلي يؤكد دعمه للمنتخبات.. ويخطر اتحاد الكرة بانضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي غدًا

أرسل النادي الأهلي اليوم الخميس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال الأهلي بفي خطابه لاتحاد الكرة: أنه تم التنبيه على اللاعبين حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي غدًا الجمعة، وفقًا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي للمعسكر، وقد سبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 27/6/2024،

وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولمبي واضطلاع اتحاد الكرة بمسئولياته تجاه المساس بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.

أزمة الأهلي مع المنتخب الأولمبي

وكان الأهلي رفض انضمام الثنائي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم لصفوف المنتخب الأولمبي ضمن الثلاثة فوق السن للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 التي تقام في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وجاء رفض الأهلي بسبب تمسك مارسيل كولر بقرار عدم مشاركة الثنائي في الأولمبياد مع المنتخب الأولمبي لحاجة الفريق لخدماتهما في الفترة المقبلة والتي تشهد مباريات صعبة ومضغوطة وحاسمة في مشوار الدوري.