قرار عاجل بشأن سيارة الفتاة الأوكرانية المتهمة بحادث كمبوند دار مصر

أمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على السيارة التي كانت تقودها الفتاة الأوكرانية المتسببة في حادث تحطيم سيارة والتعدي على مالكتها وشقيقتها داخل كمبوند دار مصر في منطقة التجمع، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الأجنبية قامت بتوجيه السباب والشتائم للسيدة مالكة السيارة وشقيقتها عند قيامهم بالاتصال بالشرطة، كما وجهت السباب والشتائم لسيدات مصر.

ودلت التحقيقات في الواقعة، أن إقامة الفتاة الأوكرانية منتهية منذ 6 أشهر وكانت تقود السيارة في حالة سكر ، وهو الأمر الذي أسفر الاصطدام بسيارة شقيقة الشاكية وتحطيمها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات أن المتهمة كانت في تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة اوكرانيا وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.