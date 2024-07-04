"مياه الفيوم": خطوط جديدة لحل مشكلة الضعف ببعض مناطق سنورس

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، بأنه تم تكليف قطاع المياه والإدارة العامة للتشغيل الذاتي بسرعة حل مشكلة ضعف الضغوط ،وصول المياه ببعض المناطق بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس والتي تعود أسبابها إلى زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم مد وتدعيم خطوط مياه أقطار ٦ و ٨ بوصة بطول 750م لإنهاء مشكلة ضعف وصول المياه ببعض المناطق بالقرية، بالاضافة إلي أنه جار إنشاء رافع مياه فيديمين لتحسين الضغوط وزيادة كمية المياه بالمناطق المتأثرة.

يأتي ذلك في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة مشاكل المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بسرعة الاستجابة وحل شكاوى المواطنين.

inbound4186525173187383863

inbound2054367822438564946