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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه الفيوم": خطوط جديدة لحل مشكلة الضعف ببعض مناطق سنورس

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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صرح  المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، بأنه تم تكليف  قطاع المياه والإدارة العامة للتشغيل الذاتي بسرعة حل مشكلة ضعف  الضغوط ،وصول المياه ببعض المناطق بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس والتي تعود أسبابها إلى زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح رئيس الشركة أنه  تم مد وتدعيم خطوط مياه أقطار ٦ و ٨ بوصة بطول 750م لإنهاء مشكلة ضعف وصول المياه ببعض المناطق بالقرية، بالاضافة إلي أنه جار إنشاء رافع مياه فيديمين لتحسين الضغوط وزيادة كمية المياه بالمناطق المتأثرة.

يأتي ذلك في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة مشاكل المواطنين  وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بسرعة الاستجابة وحل شكاوى المواطنين. 

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