وزير الخارجية والهجرة يتلقى التهاني الدولية بتوليه منصبه الجديد

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تلقى، يوم الخميس الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٤، اتصالات هاتفية من كل من السيد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد " جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك لتهنئة سيادته بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وأوضح السفير أبو زيد، أن السيد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استهل الاتصال بتهنئة الوزير د. بدر عبد العاطي بتوليه مهامه الجديدة، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين مصر ودول المجلس، والبناء على علاقات الأخوة التي تجمع الدول الشقيقة لتعزيز التضامن العربي وتحقيق الرخاء للشعوب العربية الشقيقة، فضلاً عن مواجهة التحديات العربية المشتركة. ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية والهجرة هذه التهنئة الطيبة، مشدداً على علاقات الأخوة التي تجمع مصر بدول المجلس، وتطلعه لمواصلة التعاون الوثيق مع المجلس لتحقيق المصالح العربية المشتركة.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير خارجية اليونان على علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مهنئاً الوزير بدر عبد العاطي بتوليه مهام منصبه الجديد. كما أعرب "جيرابيتريتيس" عن تطلعه للعمل سوياً مع الوزير عبد العاطي لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية مؤخراً في تعزيز المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين المصري واليوناني.

من جانبه، حرص الدكتور بدر عبد العاطي على تأكيد ما توليه مصر من أهمية لعلاقتها الاستراتيجية مع اليونان، وما تمثله الشراكة بين البلدين من نموذج يحتذى به للتعاون في منطقة حوض البحر المتوسط. كما حرص الوزير عبد العاطي على تأكيد حرص مصر على تعزيز مختلف مجالات التعاون مع اليونان، فضلاً عن مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. كما شهد الاتصال تناول عدد من مشروعات التعاون الثنائي والتعاون في إطار الآلية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، وكذلك التشاور حول المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الحرب في غزة.

وأختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيراً إلى أن اتصال وزير خارجية البحرين شهد التأكيد على العلاقات الطيبة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن الحرص المشترك لدى قيادات الدولتين على ترجمة هذه العلاقات الطيبة إلى مزيد من التعاون في شتى المجالات، بما يسهم في تحقيق المزيد من الرخاء للشعبين الشقيقين.