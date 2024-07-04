طب بنات الأزهر.. عناية مجانية لأطفال القدم الحنفاء

أعلنت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، حرص الكلية على توفير خدمات طبية للأشخاص الأولى بالرعاية؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية والمبادرات الرئاسية.

وأوضحت أن هذا التوجه يأتي امتدادًا لرسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ بهدف خدمة المجتمع ومد يد العون للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري الشروق برئاسة زينب حلمي، رئيس النادي، ولوسي إسكندر، نائب رئيس النادي، وبحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، لافتة أن البروتوكول يتضمن دعم (وحدة علاج القدم الحنفاء) بمستشفى الزهراء الجامعي والتي تأسست عام 2003م كأول عيادة تقوم بتوفير الأحذية الأميريكية الخاصة بعلاج أطفال القدم الحنفاء بالمجان، وبالتعاون مع المؤسسة الأمريكية Miracle feet والتي تعني بعلاج تشوهات أقدام الأطفال.

كما أضافت عميدة كلية طب البنات أن بروتوكول التعاون يتضمن أيضًا قيام أطباء وحدة القدم الحنفاء بقسم العظام بمستشفى الزهراء الجامعي بتقديم الخدمة الطبية للأطفال حديثي الولادة مجانًا حتى سن 4 سنوات وتمام الشفاء وعودة القدم طبيعية، كما تقوم الوحدة بتدريب شباب الأطباء من جميع أنحاء الجمهورية على تطبيق بروتوكول العلاج وإنشاء عيادات متخصصة مستقبلًا؛ بهدف التيسير على المواطنين، وجاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب عبده، المدير التنفيذي لمستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور وائل شعبان، رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور ياسر البطراوي، أستاذ جراحة العظام رئيس وحدة تقويم وتطويل العظام.

جدير بالذكر أن وحدة علاج القدم الحنفاء بمستشفى الزهراء الجامعي أنشأت أول عيادة بمصر تقدم خدمة تقويم القدم الحنفاء بطريقة برونزيتي، وتقدم خدماتها للمجتمع المصري منذ عام 2003م؛ حيث بدأها الطبيب الدكتور ياسر البطراوي (أستاذ جراحة العظام ورئيس الوحدة) بعد عودته من رحلة الحصول على (الدكتوراه) من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدربه على يد مخترع الطريقة بروفيسور برونزيتي نفسه؛ حيث قام بنشر الطريقه تدريجيًّا في جميع أنحاء مصر، وأشرف على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بها، وقام بتدريب جميع الأطباء العاملين بالقسم حتى أصبحت عيادة القدم الحنفاء بمستشفى الزهراء الجامعي قبلة المرضى من جميع أنحاء مصر، وتقدم الوحدة خدماتها وتوفر الأحذية الخاصة بالعلاج عالية الجودة بالمجان؛ خدمة للأطفال حديثي الولادة المصابين بالقدم الحنفاء أو المخلبية، هذا وتتبع وحدة علاج القدم الحنفاء بروتوكول أوكسفورد الأصلي لعلاج القدم الحنفاء وتسهم في إنشاء عيادات متخصصة مستقبلًا بدعم نادي روتاري الشروق؛ لتنظيم هذه الأنشطة التعليمية، كما يتولي توفير الأدوات اللازمة لتدوين الحالات بالعيادة المتخصصة؛ وذلك لخدمة البحث العلمي، مع تولي توزيع الأحذية الخاصة لكل طفل بعد علاجه بالعيادة وحتى عمر ٤ سنوات حتى تمام الشفاء لتكون قدمه طبيعية تمامًا؛ حيث كانت هذه المشكلة تتسبب في إعاقة كبيرة جدًّا ولم تفلح معها العمليات الجراحية التقليدية؛ حتى ظهرت طريقة بونزيتي والتي يؤدي تطبيقها بشكل صحيح إلى نسبة شفاء تصل إلى ١٠٠٪؜ وهي نسبة نادرة للنجاح في علاج أي مشكلة طبية.

هذا ويقوم أطباء الوحدة بتقديم الخدمة مجانًا للأطفال حديثي الولادة يوم الأحد أسبوعيًّا بمستشفى الزهراء الجامعي، ويعزز هذا التعاون دور كلية طب البنات الرائد؛ حيث كانت أول كليه طب تحصل علي شهادة الجودة، وتم تجديدها بنجاح بعد ذلك، كما يعزز هذا التعاون من دور نادي الشروق الذي يقدم خدمات مجتمعية متميزة في جميع أنحاء مصر، ويعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وإشراف كامل للدولة، وكان دوره كبيرًا في الحصول على التمويل اللازم لهذا المشروع الكبير من خلال منظمة Miracle feet الأمريكية لتعزيز الدور العلاجي للمرضي والدور التعليمي الرائد لأطباء وحدة عظام الأطفال بمستشفى الزهراء الجامعي.