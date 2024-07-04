«دون إصابات».. إخماد حريق اشتعل بسطح عقار فى العمرانية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق اندلع أعلى سطح عقار بمنطقة العمرانية، وجرى إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق بعقار بمنطقة العمرانية، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

حريق مصنع دهانات بأكتوبر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث الجيزة، تفاصيل نشوب حريق اندلع داخل مصنع دهانات بمدينة أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأوضحت التحريات أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وأن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بإحدى الوصلات الرئيسية بالمصنع.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق داخل أحد المصانع بمدينة أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية أن الحريق شب داخل مصنع على مساحة 300 مترًا، مكون من دور أرضي و3 طوابق، واندلع الحريق فى الطابق الأرضى، و فرن دهان، ومكتب إداري، وامتد للطابق الثانى بسبب ماس كهربى وتمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.