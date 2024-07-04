توقعات إسرائيلية بالتوصل إلى صفقة مع حماس خلال 3 أسابيع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود توقعات في إسرائيل بأنه من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس في غضون من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقا لتقارير مختلفة، تنقسم الصفقة إلى ثلاث مراحل مختلفة - حيث سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح جميع النساء الأسيرات، إلى جانب كبار السن والمرضى. أثناء تنفيذ هذه المرحلة، التي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح 33 مختطفًا اسرائيليا حيًا وميتًا، سيتم إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة - التي طالبت حركة حماس حتى الآن بأن تتضمن انسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو أمر ترفضه إسرائيل حتى الآن، وفي هاتين المرحلتين، سيتم إطلاق سراح مئات الإسرى الفلسطنيين الثقيلين من السجون الإسرائيلية.