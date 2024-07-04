بعد رفض ليفربول مشاركته فى أولمبياد باريس 2024.. صلاح ينشر صوره

نشر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، صورة له أثناء قضاء عطلته قبل انطلاق المعسكر التحضيرى للموسم القادم.

ويقضى محمد صلاح عطلة نهاية الموسم، على شواطئ اليونان، قبل انطلاق المعسكر التحضيرى برفقة ليفربول لأنطلاق الموسم الجديد، وينشر صوره له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتامعى "فيس بوك"، اثناء حفله بأحدى الشواطئ.

واتخذ ليفربول قرارًا حاسمًا بشأن عدم السماح بمشاركة محمد صلاح، مع منتخب مصر للشباب، في دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024"، من أجل تواجده في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ومن المفترض أن يعود محمد صلاح، إلى تدريبات ليفربول، هذا الأسبوع، ما يمنح آرني سلوت، مدرب الريدز الجديد، دفعة قوية، بتواجد أحد أبرز نجوم الفريق، مبكرًا في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.