له سجل إجرامي.. تفاصيل اتهام فتاة لسائق بالتحرش بها

أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل واقعة تحرش سائق بفتاة بمنطقة حدائق أكتوبر غرب محافظة الجيزة، إذ تبين أن المتهم رأى الفتاة تسير بجوار موقف سيارات، وركن السيارة ونزل منها، واحتضن الفتاة من الخلف، وحاول تقبيلها عنوة ولاذ بالفرار بعدها، بعد أن صرخت الفتاة مستغيثة بالمارة، وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في قضية تحرش منذ عام، ولديه اتهام بسرقة هواتف محمولة.

اتهام سائق بالتحرش بفتاة في حدائق أكتوبر

فتحت جهات التحقيق بالنيابة العامة في أكتوبر تحقيقاتها في اتهام فتاة لسائق بالتعدي عليها جسديًا ومحاولة خطفها والتحرش بها في منطقة حدائق أكتوبر .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم يُدعى “أ.ح” (26 عامًا)، ويعمل سائقا على سيارته الخاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي، وله عمل أخر في مجال السباكة، وجرى التحفظ على المتهم لحين ورود التحريات وفحص البلاغ، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالقرب من الحادث.

البداية بتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاة تُدعى “دينا.ن” (24 عامًا)، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وأفادت في بلاغها بأنها تضررت من سائق، لتحرشه بها ومحاولة جذبها رغما عنها، لكنها قاومته وتمكنت من الفرار، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يُدعى “أ.ح” (26 عامًا) أصل إقامته محافظة أسيوط، ولديه سيارة يعمل عليها بنظام التوصيل، وتم إلقاء القبض عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.