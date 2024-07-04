المؤبد لعاطلين في الاتجار بالهيروين المخدر وحيازة أسلحة نارية

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لعاطلين وغرامة 100 ألف جنيه في الاتجار بالهيروين المخدر وحيازة أسلحة نارية واستعراضهما القوة والتعدي علي ضابط شرطة بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استعرضا القوة والعنف حيال موظف عام هو ضابط شرطة والقوة المرافقة له، حيث قام المتهمان بإشهار أسلحة نارية مواجهتهم واطلاق عيار ناري.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وتفتيشهم عثر علي مواد مخدرة وسلاح ناري واعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.