ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المؤبد لعاطلين في الاتجار بالهيروين المخدر وحيازة أسلحة نارية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد  لعاطلين وغرامة 100 ألف جنيه  في الاتجار بالهيروين المخدر وحيازة أسلحة نارية واستعراضهما القوة والتعدي علي ضابط شرطة  بمنطقة المرج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين  استعرضا القوة والعنف حيال موظف عام هو ضابط شرطة والقوة المرافقة له، حيث قام  المتهمان بإشهار أسلحة نارية  مواجهتهم واطلاق عيار ناري.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وتفتيشهم  عثر علي مواد مخدرة وسلاح ناري  واعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استعرضوا القوة إطلاق عيار نارى اتخاذ الإجراءات القانونية القبض على عاطلين حيازة اسلحة نارية