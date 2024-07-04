اختيار رئيس شركة نقل الكهرباء من بين الـ3 مرشحين.. الأسبوع المقبل

علمت " البوابه نيوز " من مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن الاسبوع المقبل سيتم ترشيح رئيس شركه نقل الكهرباء خلفا للمهندسة صباح مشالي بعد تنصيبها نائب وزير الكهرباء .

وأكد المصدر أن المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء بدأت في ترشيح بديل لها في رئاسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد خلو المنصب بتعيينها نائبا للوزير وذلك للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد.

وأوضح المصدر أن هناك 3 مرشحين للاختيار من بينهم المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية لنقل الكهرباء والمهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية لنقل الكهرباء وخالد عبدالكريم حسن العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار الأسبوع المقبل.