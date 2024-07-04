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الخميس 04 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات: الفتاة الأوكرانية بحادث سيارة دار مصر شتمت مالكتها وسيدات مصر

الحادث
الحادث
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كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، في واقعة ضبط الفتاة الأوكرانية المتهمة في حادث تحطيم سيارة داخل كمبوند دار مصر، أن الفتاة الأجنبية قامت بتوجيه السباب والشتائم للسيدة مالكة السيارة وشقيقتها عند قيامهم بالاتصال بالشرطة، كما وجهت السباب والشتائم لسيدات مصر.

ودلت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أن إقامة  الفتاة الأوكرانية منتهية منذ 6 أشهر وكانت تقود السيارة في حالة سكر ، وهو الأمر الذي أسفر الاصطدام بسيارة شقيقة الشاكية وتحطيمها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات أن المتهمة كانت في تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة اوكرانيا وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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