جامعة أسيوط تشهد تعاونا إقليميا لتأهيل طلابها وخريجيها لسوق العمل

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريًرا حول مساهمة الجامعة خلال عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، في تعزيز دور التحالفات الإقليمية، والتعاون مع شركاء الصناعة، وإطلاق العديد من الفعاليات الهادفة إلى خلق فرص عمل للشباب، والتدريب، والتأهيل، داخل محافظة اسيوط، وخارجها، ودعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات الصناعية، والإنتاجية؛ لمواجهة التحديات التنموية في صعيد مصر.

وتحرص جامعة أسيوط، على تحقيق خطة الدولة في تنمية مُحافظات الصعيد، وإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة، خاصةً في ظل الطفرة التكنولوجية المستمرة، التي نشهدها في الوقت الحالي، وأثرها علي إعادة تهيئة كافة أسواق العمل، في جميع أنحاء العالم، هو ما يتطلب دعم مهارات الطلاب، ورفع قدرات الخريجين، والمساعدة في تشغيلهم، وإكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأوضح التقرير: إن جامعة أسيوط شهدت تنظيم حدثاً مهماً في مجال التدريب الطلابي، وتوفير فرص العمل؛ حيث نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، "ملتقى التوظيف، والعمل الحر"، في دورته الثانية، بالتعاون مع فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، ونخبة من التقنيين، والمطورين في المجالات التكنولوجية المستحدثة، وعدد من القيادات التنفيذية، للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، واستهدف الملتقى؛ إيجاد نقطة التقاء بين مقدّمي الوظائف، و طلاب السنوات النهائية، وخريجي كليات الجامعة، فضلاً عن مساهمته في توفير فرص للعمل، والتدريب في الشركات، والمؤسسات المختلفة، ومساعدة الطرفين في العثور على خيارات متعددة سواء من بين الشركات، أو الموارد البشرية، حيث طرح الملتقى نحو (٣١٧) وظيفة مقدمة من شركاء الصناعة في مختلف المجالات، هذا بالإضافة إلي دور الملتقي في الاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، وتنمية المهارات اللازمة لها.

وشهدت جامعة أسيوط -كذلك- انعقاد مائدات مستديرة؛ لمناقشة واحدة من القضايا المهمة التي تواجه الشباب، وهي المهارات المطلوبة لسوق العمل، والتي قام بتنظيمهما؛ المركز الجامعي للتطوير المهني، وشارك خلالهما لفيف من السادة الأكاديميين، والمسئولين، وممثلين عن القطاعين؛ الحكومي، والخاص بمحافظة أسيوط.

وأوضح التقرير؛ أن المائدة المستديرة الأولي، جاءت بعنوان " المهارات المطلوبة لسوق العمل بمحافظة أسيوط "، واستهدفت مناقشة متطلبات سوق العمل لطلاب، وخريجي الجامعة، وذلك في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠م، واستعراض جهود الجامعة في إحداث التواصل بين خريجيها، وجهات العمل ذات الصلة؛ وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في بناء إنسان متسلح بالوعي، والمعرفة، والكفاءة، وقادر علي المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ريادة الأعمال، ورصدت المائدة عدداً من التوصيات، التي أكدت علي أن الوظائف الخضراء تمثل أحد أهم الوظائف المستحدثة فى سوق العمل فى الأونة الأخيرة، مثل المعلم الأخضر، والمهندس الأخضر، كما أن القطاع الهندسى؛ يتطلب ضرورة أن يكون الخريج ملم بجميع البرامج الهندسية، والتكنولوجية الجديدة، وقطاع الـ IT، وقطاعات الإدارة، وشركات الاتصالات هى أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب؛ بشرط إجادتهم للغات الأجنبية، ومهارات الاتصال، بالإضافة إلى التوسع فى قطاعات المصنوعات الجلدية، والأشغال اليدوية من الصناعات الهامة، والتى دخلت سوق العمل بقوة.

وتناولت المائدة المستديرة الثانية؛ "المهارات المطلوبة لسوق العمل في القطاع الطبي بمحافظة أسيوط"، والتي شهدت مشاركة لفيف من الأكاديمين، والأطباء، والنقابة العامة للأطباء، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الطبي الخاص؛ بالمستشفيات الخاصة، والمعامل، وشركات الأدوية، والمستلزمات الطبية، واستهدفت؛ دراسة سوق العمل بمحافظة أسيوط في القطاع الطبي، ومعرفة المهارات المطلوبة من طلاب كليات؛ (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، التمريض)، واستعراض دور الجامعة؛ في تأهيل الطلاب، والخريجين؛ ليكونوا على قدرٍ عالٍ من الكفاءة، والمهارة المطلوبة لسوق العمل، وأسفرت المائدة عن توصيات مهمة، في مقدمتها: ضرورة تحلى خريج كلية الطب بعدة مهارات تؤهله لسوق العمل سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، أهمها معاملة المرضي بأسلوب إنساني، ومبسط، ولائق، وأن يتحلى الطبيب الشاب بمهارة الذكاء العاطفي، وتقدير الجانب النفسي للمريض، والقدرة على التواصل الفعال مع المرضى، إلي جانب التثقيف الصحي، وإلمامه بمعايير ال GAHAR، وأحدث التطورات التكنولوجية في مجال تخصصه، كما شملت التوصيات بعض المهارات الواجب توفرها فى القائمين علي القطاع الصيدلي، والتمريض، وغير المتخصصين فى القطاع الطبي.

وأشار التقرير؛ إلي مشاركة وفد طلابي من مختلف كليات الجامعة، فى فاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "ايديكس 2023"، فى دورته الثالثة، والذي أقيم بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح، والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين؛ الإقليمى، والدولي. وذلك بتنظيم من إدارة إعداد القادة ورعاية المتميزين، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، حيث يعد المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية، والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح، والصناعات الدفاعية، والعسكرية، ويتيح لزوار المعرض تجربة فريدة؛ لمشاهدة أحدث التقنيات، والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية.

وفي ضوء حرص الجامعة؛ علي عقد المؤتمرات التوعوية، التي تهتم بمتطلبات سوق العمل، والعمل الحر؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعة، واكتشاف المبتكرين، ورواد الأعمال، نظمت جامعة أسيوط "قمة تيكني"؛ للتكنولوجيا وريادة الأعمال، تحت عنوان "ريادة الأعمال من أجل صعيد مستدام"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والتي استهدفت؛ توفير فرصة، ومنصة كبرى لرواد الأعمال، وأصحاب الشركات الناشئة؛ للترويج عن شركاتهم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وفتح قنوات اتصال مع المستثمرين، والجهات الداعمة، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال، والشركات الناشئة، في الحصول علي تمويل يدفعها للمزيد من فرص العمل.

وتحقيقاً لمبدأ التكامل بين جامعة أسيوط، والمؤسسات الصناعية المختلفة، استقبلت الجامعة؛ الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر؛ لبحث آليات تعزيز التعاون البحثي، والتطبيقي المشترك، وتدريب طلاب كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وتأهيلهم لسوق العمل، حيث الشركة تعد واحدة من الشركات الرائدة، والعريقة؛ لإنتاج سكر البنجر في مصر، والشرق الأوسط، وذلك في إطار تفعيل دور التحالفات الإقليمية، واتفاقيات التعاون التي تم إبرامها مع المؤسسات الإنتاجية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية؛ لدعم البحث العلمي للصناعة، والاقتصاد الوطني، وتحويل الأفكار البحثية المتميزة إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.

وفي سياق متصل؛ أشار التقرير إلي استضافة الجامعة، وفدٍ ممثلٍ عن شركة أسيوط الوطنية؛ لتصنيع البترول (أنوبك)؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشتركة بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة القائمة؛ في مختلف مجالات التنمية بصعيد مصر، سواء على الصعيد الخدمي، أو التنموي، فضلاً عن إثراء الحركة العلمية، والصناعية لمجتمع الصعيد، وهو ما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية، ومجتمعية؛ وفق أسس علمية، وبحثية سليمة، وذلك في إطار تنفيذ مبادئ التنمية الشاملة، والمستدامة، للدولة المصرية.

وتتويجاً لتميز جامعة أسيوط، وتفوقها في مجال الابتكار، والتعاون مع الصناعة، حصلت الجامعة؛ علي جائزة أفضل جامعة على مستوى إقليم وسط الصعيد؛ في الابتكار، والتعاون مع الصناعة، والتي تسلمها الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة إعلان نتائج مسابقة MOSAIC، وذلك خلال الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهدفت المسابقة؛ تحديد، وقياس مستوى الابتكار، والتعاون مع الصناعة؛ على مستوى الجامعات، والمراكز البحثية المصرية، وذلك وفقاً لمعايير تُماثل معايير مؤشري الابتكار والمعرفة العالميين.