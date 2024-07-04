في أول يوم.. وزير الكهرباء في اجتماع مع رئيس الوزراء لحل الأزمة

استكمالا لما بناه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والعاملون في القطاع، أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، أنه سيتم التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة ونوفر منها طاقة مستقرة للشبكات مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة وأكد على الدور الهام والمحورى لهذا القطاع الحيوى حيث يعتبر تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى لانه الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وشدد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وخفض نسبة الفقد وأنه جارٍ التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربابائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر في الخدمات المقدمة للمواطنين

في أول يوم

في أول اجتماع بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلككما أكد أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.

مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.



أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.

وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.

وعلمت " البوابه نيوز " أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقب عودته من مجلس الوزراء تم لقاء مع المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة وانه سيتم الترتيب لعقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لدراسة أوضاع الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر خاصة شركات التوزيع.

حيث إنه سيتم عقد لقاء في الأسبوع القادم لرؤساء الشركات مع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت والمهندسة صباح مشالي نائب الوزير لوضع تصور لتقليل نسب الفقد وسيتم تكليف رؤساء الشركات بوضع حلول للحد من السرقات التي تهدر مئات الملايين من الجنيهات .

واطلع وزير الكهرباء اليوم على كل الملفات العاجلة الخاصة بخطة تخفيف الأحمال واحتياجات المحطات للعمل دون توقف وتقرير عن أداء الشركات التابعة تمهيدا لعقد لقاءات مع رؤساء الشركات والهيئات التابعة بداية من الأسبوع القادم .

في صباح اليوم ؛ تسلم وزير الكهرباء تقريرا شاملا من الشركة القابضة لكهرباء مصر يشمل حصر احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال الستة شهور القادمة وهو ما سوف يتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.