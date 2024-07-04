كولر يعفو عن محمود كهربا بعد مباراة الأهلي والداخلية

أزمة كهربا.. ينوي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العفو على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق وعودته للتدريبات الجماعية، بعد أزمة كهربا الأخيرة عقب مباراة الأهلي وفاركو في الدوري.

واستقر كولر على عودة محمود كهربا للتدريبات عقب مباراة الأهلي أمام الداخلية في الدوري والمقرر لها مساء اليوم بعد أزمة كهربا الأخيرة مع كولر والتي تم على أثرها استبعاد كهربا من التدريبات والمشاركة في المباريات في الفترة الأخيرة.

أزمة كهربا وكولر

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قرر تجميد محمود كهربا بعد الأزمة التي أعقبت مباراة الأهلي وفاركو ووقع غرامة مالية كبيرة على اللاعب كما قرر أن يخوض اللاعب التدريبات منفردا.

ودخل كهربا في أزمة مع المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي بعدما رفض خوض تدريبات اللاعبين البدلاء بعد نهاية مباراة الأهلي وفاركو في الدوري وهو الأمر الذي اغضب مارسيل كولر الذي وقع عقوبة على اللاعب.

عقوبة محمود كهربا

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر بالتشاور مع خالد بيبو مدير الكرة وبعد التحقيق في أزمة محمود كهربا، قرر تغريم اللاعب 250 ألف جنية كما تم تجميد كهربا واستبعاده من المشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية للفريق.