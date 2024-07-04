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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرعة تصفيات أمم أفريقيا.. إبراهيم حسن عن مجموعة مصر: بدأنا الاستعدادات

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
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أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق مستعد وجاهز لكل الظروف في المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا  2025 المقرر إقامتها بالمغرب،  مضيفا “أيا كانت المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة فإننا نلعب دائما للفوز وتحقيق نتائج إيجابية” .

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة  وتضم معها منتخبات كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا..

تابع إبراهيم حسن: الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل و معظم الفرق الأفريقية تمتلك لاعبين محترفين في أكبر دول العالم وكاب فيردي و مورتيانيا ظهرا بمستوى جيد في بطولة الأمم الأفريقية الأخير بكوت ديفوار ، ولكن نلعب دائما للفوز والتأهل لبطولة الأمم الأفريقية و اللعب على التتويج باللقب.

وأردف إبراهيم حسن أنه يتم من الآن التجهيز لمعسكرات المنتخب استعدادًا لمباريات التصفيات الأفريقية في الفترة المقبلة ، والتي تبدأ في سبتمبر المقبل.

 

إبراهيم حسن منتخب مصر