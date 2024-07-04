رجال الأعمال: نطمح أن تحقق الحكومة الجديدة نقلة نوعية في الاستثمار 

تحدث الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى التحديات و الآمال التي تضعها الحكومة الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار.

قال القاضي: “أتمنى أن تنجح هذه الحكومة في خلق فرص للاستثمار وأن تفخر بكم الفرص التي أتاحتها، وبكم الاستثمارات التي ضخها القطاع الخاص المصري وبكم المصانع التي شيدت بواسطة القطاع الخاص”.

وتابع: "أتمنى أن يتحدث العالم عن مناخ الاستثمار الجاذب للجميع، وعن مصر التي أصبحت قبلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بالخدمات الأساسية التي توفرت للمواطن، بإتاحة السكن لكل مواطن، بتعليم متطور ومواكب للعالم ومتاح للجميع."

وأضاف: "أحلم أن أرى خدمات صحية تغطي جميع الفئات، وأتمنى أن أرى العالم يلهث للاستثمار في توفير الخدمات للمصريين، وأرجو أن يكون تعيين وزير الاستثمار لإدارة ملف إتاحة فرص الاستثمار وليس لإدارة ملف استثمار الدولة ، وأن لا تكون الدولة مستثمراً بل مخططاً ومنسقاً ومديراً للملفات.".

كما أكد القاضي أهمية تسهيل الإجراءات الاستثمارية، مشيراً إلى أنه يتمنى "اختفاء أسطورة الشباك الواحد وظهور الزر الواحد عبر التطبيق الواحد، وأتمنى أن أرى الأطباء والمهندسين يعودون للعمل في وطنهم، وأرى شباباً يملؤه الشغف للعمل في المصانع والمزارع، في الشركات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة.".

واختتم القاضي تصريحاته بالتشديد على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة إدارة وليست مقاولاً للبناء قائلاً: "أتمنى أن تكون الحكومة الجديدة هي الضوء الساطع في نهاية النفق وليس شيئاً آخر."