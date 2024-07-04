السبت.. بدء المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات ببني سويف

وجه الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،بمراجعة الترتيبات والتجهيزات اللازمة واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، استعداداً للموجة الــ 23 من حملات إزالة التعديات ، والمقرر انطلاقها السبت المقبل،ويتم تنفيذها ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لمناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية ، للبدء في المرحلة الأولى من الموجة الجديدة لحملات إزالة التعديات ، ومتابعة الخطوات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد.

وأشار السكرتير العام، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم عقد اجتماع تحضيري، للإعداد والتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للموجة 23 ، والتي تتم على 3 مراحل ، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 3 حتى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس وتنتهى 20 سبتمبر 2024.

وتابع: تم الاتفاق على الإعداد والتنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية،وإعداد حصر لحالات التعدى " بحسب كل جهة ولاية"ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى كافة مراكز المحافظة، مع الإشارة إلى تكليف كل جهة بالتحفظ على الأراضي التي تم إزالة التعدى عليها،وتوثيق أعمال الإزالة "قبل_أثناء_ بعد"وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة متضمنة الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات .