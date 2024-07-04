مسن يتهم شابين بابتزازه عقب تصويره في علاقة شاذة

باشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها حول واقعة تهديد وابتزاز موظف بالمعاش بفضحه وطلب مبالغ مالية منه، وبفحص البلاغ الوارد إلى النيابة من وحدة مباحث الشيخ زايد، تبين أن شابين أقدما على تصوير “ موظف” بالمعاش أثناء ممارسة الـ شذوذ معه، ومن ثم قاما بسرقته وابتزازه ماليًا نظير عدم فضح أمره أمام عائلته ونشر مقطع الفيديو المصور له، على مواقع التواصل الإجتماعي.

بلاغ ابتزاز وممارسة شذوذ

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مواطن يدعى «ع.ك» يبلغ من العمر 61 عامًا، موظف سابق بالمعاش، حضر إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول، وأبلغ لضباط القسم بتضرره من أحد الأشخاص سبق وأن تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي الغير مشهورة منذ قرابة الشهر، وقاما بممارسة الشذوذ سويا.

تصوير خلسة

وأضاف الموظف في بلاغه، أنه أثناء تواجده بصحبة هذا الشاب الذي تعرف عليه داخل شقة بأحد التجمعات السكنية بالمدينة لممارسة العلاقة الشاذة فيما بينهما، تفاجئ بقيام شخص آخر يختبئ داخل الشقة وراء الباب وقام بتصويرهما.

التهديد بإرسال الفيديو لابن الضحية



وذكر المجني عليه في بلاغه، أن الشابين هدداه بسلاح أبيض وسرقا “ هاتفه والكارت البنكي الخاص به” وسحبا مبلغ 30 ألف جنيه عنوة، وبعد مرور شهر على هذا الواقعة قام الشابان بتهديد “ الموظف المسن” بإرسال الفيديو إلى نجله في حالة عدم تحويلة مبلغ 100 ألف جنيه لهم لكنه رفض طلبهم.

طلب 100 ألف جنيه

واختمم “ ع.ك” في بلاغه، أن الشابين اتصلا بشقيقه وطلبا منه مبلغ 100 ألف جنيه، وإن لم يدفع سيقومان بنشر الفيديو الخاص بالضحية على مواقع التواصل الإجتماعي ولبعض أصدقائه المقربين ومعارفه وأقاربه.

اعترافات المتهمين

وبعد فحص البلاغ وتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمان وهما: ( م.ع - 27 سنة -عاطل) و( أ.ص - 26 سنة -عاطل)، مقيمين بدائرة قسم الشيخ زايد، وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم الأول بتعرفه على الضحية بأحد المواقع الغير مشهورة على شبكة الإنترنت واتفق معه على ممارسة الرذيلة، بينما اتفق المتهم الأول مع صديقه المتهم الثاني بتصويرهما خلسة أثناء ممارسة الشذوذ بهدف ابتزازه فيما بعد، بالإضافة إلى قيامهم بالإستيلاء على حافظة نقوده وساعة ودبلة وهاتفه والفيزا، تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.