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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
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أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة  وتضم معها منتخبات كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا.

وستشهد جميع المجموعات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، منافسات قوية، وجاءت كالتالى:

المجموعة الأولى: تونس – مدغشقر – جزر القمر – غامبيا.

المجموعة الثانية: المغرب – الغابون – أفريقيا الوسطى – ليسوتو.

المجموعة الثالثة: مصر – الرأس الأخضر – موريتانيا – بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا – بنين – ليبيا – رواندا.

المجموعة الخامسة: الجزائر – غينيا الاستوائية – توغو – ليبيريا.

المجموعة السادسة: غانا – أنغولا – السودان – النيجر.

المجموعة السابعة: ساحل العاج – زامبيا – سيراليون – تشاد.

المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية – غينيا – تنزانيا – إثيوبيا.

المجموعة التاسعة: مالي – موزمبيق – غينيا بيساو – إسواتيني.

المجموعة العاشرة: الكاميرون – ناميبيا – كينيا – زيمبابوي.

المجموعة 11: جنوب أفريقيا – أوغندا – الكونغو – جنوب السودان:

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو – مالاوي – بوروندي.  

وعلق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب و تضم منتخبات " كاب فيردي  و موريتانيا و بتسوانا بأنها جيدة  . .
أضاف حسام حسن: منتخب مصر جاهز للمباريات و التأهل و المنافسة على لقب أمم أفريقيا ، وكما قلت مسبقا “ الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل ، والمجموعة تضم منتخبات جيدة ولكننا واللاعبون سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز و تحقيق الألقاب”.

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