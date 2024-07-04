تعرف على مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة وتضم معها منتخبات كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا.

وستشهد جميع المجموعات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، منافسات قوية، وجاءت كالتالى:

المجموعة الأولى: تونس – مدغشقر – جزر القمر – غامبيا.



المجموعة الثانية: المغرب – الغابون – أفريقيا الوسطى – ليسوتو.



المجموعة الثالثة: مصر – الرأس الأخضر – موريتانيا – بوتسوانا.



المجموعة الرابعة: نيجيريا – بنين – ليبيا – رواندا.



المجموعة الخامسة: الجزائر – غينيا الاستوائية – توغو – ليبيريا.



المجموعة السادسة: غانا – أنغولا – السودان – النيجر.



المجموعة السابعة: ساحل العاج – زامبيا – سيراليون – تشاد.



المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية – غينيا – تنزانيا – إثيوبيا.



المجموعة التاسعة: مالي – موزمبيق – غينيا بيساو – إسواتيني.



المجموعة العاشرة: الكاميرون – ناميبيا – كينيا – زيمبابوي.



المجموعة 11: جنوب أفريقيا – أوغندا – الكونغو – جنوب السودان:



المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو – مالاوي – بوروندي.

وعلق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب و تضم منتخبات " كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا بأنها جيدة . .

أضاف حسام حسن: منتخب مصر جاهز للمباريات و التأهل و المنافسة على لقب أمم أفريقيا ، وكما قلت مسبقا “ الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل ، والمجموعة تضم منتخبات جيدة ولكننا واللاعبون سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز و تحقيق الألقاب”.