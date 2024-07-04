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الخميس 04 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل المهنئين بتجديد ثقة القيادة السياسية لولاية ثانية

تقديم التهنئة للمحافظ
تقديم التهنئة للمحافظ
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من المهنئين بتجديد ثقة القيادة السياسية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، الذي تم الإعلان عنه أمس، وشهد تغييرات كبيرة في الحقائب الوزارية وحركة المحافظين ونوابهم ، حيث أدى محافظ بني سويف القسم الدستوري بمقر رئاسة الجمهورية

حيث تلقى المحافظ التهنئة من الحاضرين من مسؤولى الأجهزة  التنفيذية ونواب البرلمان وإعلاميين وشخصيات عامة ومجتمع مدني وغيرهم ، ممن حرصوا على تقديم التهنئة بثقة القيادة السياسية والاستمرار  في تولى مسؤولية المحافظة لفترة جديدة ، حيث أعرب المحافظ عن بالغ تقديره وشكره  للمهنئين على هذه اللفتة الطيبة.

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