حزب حماة وطن: الحكومة الجديدة تضم كوادر ذات كفاءة عالية

هنأ حزب حماة الوطن، الحكومة الجديدة التي حازت ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء الوزراء والمحافظين اليمين الدستورية.

وقال الحزب إنه على ثقة تامة في اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوزراء والمحافظين، لاسيما وأن التشكيل يضم كوادر ذات كفاءة عالية، ولديها القدرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري.

وتابع حزب حماة الوطن :"الحكومة الجديدة والمحافظين أمامهم تحديات كبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك الأوضاع العالمية، الأمر الذي يحتم ضرورة التركيز على وضع حلول جذرية لكافة المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يمثل ركيزة هامة في هذه المرحلة".

