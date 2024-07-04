محافظ قنا يستقبل وفدا من ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين

استقبل الدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا، اليوم بمكتبه، وفدًا من ممثلي وسائل الإعلام والصحف لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد .

ومن جانبه رحب محافظ قنا بالصحفيين ، مؤكداً أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بمختلف القضايا، لا سيما التعريف بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مرحبا بمشاركة الصحفيين المعتمدين فى تغطية كافة الفاعليات التي تنظمها المحافظة والمشروعات القومية والملفات التنموية، مؤكداً دور الصحافة فى طرح ومناقشة كافة القضايا التي تهم حياة المواطنين ونقل صورة حقيقية عن واقع المجتمع، مطالباً بنقل صورة إيجابية عن محافظة قنا وتسليط الضوء على الانجازات والمشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض الواقع لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

و قال محافظ قنا ، إن اختياره ضمن حركة المحافظين مسؤولية كبيرة أوكلت إليه، داعيا الله أن يكون علي قدر المسؤولية، وأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الافضل لأبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل علي كافة الملفات المطروحة والتي تهم الشارع القنائي

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سيكون هناك آلية للتواصل مع المواطنين ، وكذلك وسائل الإعلام التي تعد هي عين المسؤول بالشارع وأحد وسائل حل المشكلات.

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