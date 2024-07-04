قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر مع كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي اقيمت مساء اليوم الخميس والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة وتضم معها منتخبات كاب فيردي وموريتانيا و بتسوانا.

ومن المقرر ان يتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات ، على أن يتأهل أول و ثاني كل مجموعة لـ بطولة أمم أفريقيا.

ويتواجد المنتخب الوطني المصري، في التصنيف الأول لقرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.