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الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة.. محافظ الفيوم يستقبل المهنئين

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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في أول يوم عمل بولايته الجديدة، استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة للمحافظ، على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره في تولي مهام منصب محافظ الفيوم لفترة جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد.

حرص عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري العموم، على تقديم التهنئة لمحافظ الفيوم، كما استقبل المحافظ، الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة.

قدم محافظ الفيوم، الشكر لجميع المهنئين، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية، والتحلي بروح الفريق الواحد، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ثقة القيادة السياسية شرف كبير، وألقت على عاتقه المزيد من المسئوليات، موجهاً الشكر للقيادة السياسية على هذه الثقة الغالية، قائلاً: "نأمل أن نكون عند ثقة القيادة السياسية ونلبي طموحات وتطلعات أهالي محافظة الفيوم".

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