في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة.. محافظ الفيوم يستقبل المهنئين

في أول يوم عمل بولايته الجديدة، استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة للمحافظ، على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره في تولي مهام منصب محافظ الفيوم لفترة جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد.

حرص عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري العموم، على تقديم التهنئة لمحافظ الفيوم، كما استقبل المحافظ، الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة.

قدم محافظ الفيوم، الشكر لجميع المهنئين، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية، والتحلي بروح الفريق الواحد، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ثقة القيادة السياسية شرف كبير، وألقت على عاتقه المزيد من المسئوليات، موجهاً الشكر للقيادة السياسية على هذه الثقة الغالية، قائلاً: "نأمل أن نكون عند ثقة القيادة السياسية ونلبي طموحات وتطلعات أهالي محافظة الفيوم".

inbound4812069890125028217

inbound1832716479109315760

inbound5913343018620663936

inbound722928077040093592

inbound3206077667350141267

inbound1857214820671429851

inbound5267228267805206134

inbound234158740348257611

inbound2134707036829351018

inbound7617742496546393567

inbound5952205556068990478