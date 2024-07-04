أول تعليق من حسام حسن على نتيجة قرعة تصفيات أمم أفريقيا

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب و تضم منتخبات كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا بأنها جيدة.

أضاف حسام حسن : منتخب مصر جاهز للمباريات و التأهل و المنافسة على لقب أمم أفريقيا ، وكما قلت من قبل “الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل ، والمجموعة تضم منتخبات جيدة ولكننا واللاعبون سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز و تحقيق الألقاب”.