علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب و تضم منتخبات كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا بأنها جيدة.
أضاف حسام حسن : منتخب مصر جاهز للمباريات و التأهل و المنافسة على لقب أمم أفريقيا ، وكما قلت من قبل “الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل ، والمجموعة تضم منتخبات جيدة ولكننا واللاعبون سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز و تحقيق الألقاب”.
البوابة سبورت
أول تعليق من حسام حسن على نتيجة قرعة تصفيات أمم أفريقيا
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علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب و تضم منتخبات كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا بأنها جيدة.
علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب و تضم منتخبات كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا بأنها جيدة.