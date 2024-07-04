تغطية القنوات لمشروعات رؤية مصر 2030.. رسالة دكتوراه بجامعة أسوان

ناقشت الباحثة شيماء حسين موسى، الإعلامية بإذاعة جنوب الصعيد، رسالة الدكتوراه الخاصة بها بعنوان "اتجاهات جمهور جنوب الصعيد نحو تغطية القنوات التليفزيونية المصرية للمشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية المتعلقة برؤية مصر 2030 في إقليم جنوب الصعيد"، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الآداب بجامعة أسوان.

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة ، الدكتور محمود عبد العاطي مسلم، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، رئيسًا ومشرفًا ، الدكتور هشام فولي عبد المعز، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد ورئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة أسوان، عضوًا ومناقشًا ، والدكتور رمضان إبراهيم محمد، أستاذ الإعلام المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، عضوًا ومناقشًا.

حصلت الباحثة على تقدير "مرتبة الشرف الأولى" مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على اتجاهات جمهور إقليم جنوب الصعيد نحو تغطية القنوات التليفزيونية المصرية للمشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية المتعلقة برؤية مصر 2030، باعتبار أن هذا الإقليم يمثل جزءًا حيويًا وهامًا داخل الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية به مؤخرًا.

نتائج الدراسة

خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها:

- جاءت مبادرة "حياة كريمة" في المرتبة الأولى من حيث المشاهدة عبر القنوات التليفزيونية المصرية الفضائية، تلتها مبادرات "100 مليون صحة"، "تكافل وكرامة"، "صحة المرأة"، و"اتحضر للأخضر".

- أهم المشروعات القومية التي تم مشاهدتها عبر القنوات التليفزيونية المصرية الفضائية في إقليم جنوب الصعيد كانت: المشروع القومي للطرق، مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع استصلاح منطقة توشكي، ومشروع المثلث الذهبي.

- استطاعت القنوات التليفزيونية المصرية تقديم تغطية إعلامية متميزة للمشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية المتعلقة برؤية مصر 2030 داخل إقليم جنوب الصعيد.

- السمات الإيجابية للمعلومات المقدمة شملت: هادفة ومفيدة، شاملة ومتطورة، موضوعية، وواقعية وصادقة.

- السمات السلبية للمعلومات تضمنت: مبالغة، منقوصة وغير مفيدة، مملة وتبعث على الإحباط، وكاذبة وغير واقعية.

توصيات الدراسة

أوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

- ضرورة إدراج الإعلام بوجه عام ضمن خطط التنمية كونه أصبح شريكًا رئيسيًا في تعريف الجمهور بالمشروعات الخاصة برؤية مصر 2030.

- إمداد وسائل الإعلام في إقليم جنوب الصعيد بالمعلومات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية.

- إطلاق حملات إعلامية توعوية بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لتوعية الجمهور في إقليم جنوب الصعيد بهذه المشروعات.

- تعزيز المصداقية والنزول إلى شرائح المجتمع البسيطة، مع جدية العمل في التطوع ودعم القيادة السياسية، بالاستعانة بالخبراء والمواطنين في إقليم جنوب الصعيد كمصادر للمعلومات.

- تخصيص مساحة إعلامية أكبر لقضايا ومشكلات الصعيد، والتركيز على التحديات التي تمنع الإقليم من تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

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