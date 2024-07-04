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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لجنة التراخيص تمنح الزمالك المشاركة الأفريقية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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قررت لجنة التراخيص باتحاد الكرة منح نادي الزمالك رخصة المشاركة الافريقية، وذلك عقب تسوية مستحقات  خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، بعد أن تم تحويل مبلغ من مستحقات اللاعب والحصول على تسوية وإنهاء الأزمة مبكرا.
وكان قد خاطب ادارة نادي الزمالك  الكاف لرفع ايقاف القيد، والحصول على الرخصة الافريقية، وبالتالى لم يعد الزمالك مهدد بعدم المشاركة الأفريقية للنسخة المقبلة. 
ونجح مجلس الإدارة الخاص بالابيض في إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

اتحاد الكرة الزمالك