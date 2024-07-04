اتحاد الألعاب الترفيهية يهنئ أشرف صبحي باستمراره وزيرا للرياضة

حرص الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية على تهنئة الدكتور أشرف صبحي علي تجديد الثقة فيه واستمراره وزيرا للشباب والرياضة، ليكمل مسيرة العطاء التي بدأها منذ سنوات في خدمة الرياضة المصرية.



وقدم الدكتور أحمد البكري رئيس الاتحاد وإبراهيم مدكور المنسق العام للإتحاد التهنئة للوزير أشرف صبحي على استمراره في منصبه بوزارة الشباب والرياضة، بعد أن نجح طوال الفترة الماضية في النهوض بالرياضة المصرية في جميع الرياضيات المختلفة.



وحلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليمين الدستورى بقصر الاتحادية أمس، ضمن التشكيل الحكومى الجديد بعد تجديد الثقة به فى تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة.



وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن الرياضة تعتبر صناعة قوية في العالم وتحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، كما أنها تساهم في الدخل القومي في العديد من البلدان.



وأضاف أن القيادة السياسية تدعم الرياضة بناءً على أهميتها الوطنية في المساهمة في التنمية الشاملة، من خلال تطوير وإنشاء منشآت رياضية شبابية مؤهلة لاستضافة المسابقات العالمية، فضلا عن تأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على المستوى الأفريقي والعالمي والأولمبياد.



وأشار صبحي إلى أن الدولة تهتم بالأنشطة الخدمية لجميع الفئات الاجتماعية في مراكز الشباب والأندية الرياضية، وخلق فرص عمل وتوقيع اتفاقيات مع بعض الجهات لتمكين الشباب وتأهيل كوادر مؤهلة تعود بالفائدة على المجتمع المصري.



ومن ناحية أخرى أكد رئيس اتحاد الالعاب الترفيهية، أحمد البكري أن الوزير أشرف صبحي قادر على استكمال ما بدأه طوال الفترة الماضية، في ظل اهتمام الدولة برعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم لسوق العمل من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة مع أقرانهم للحصول على فرص عمل.



وثمن البكري، الثقة الكبيرة التي تضعها القيادة السياسية في الوزير أشرف صبحي، التي لا يدخر جهدًا في توفير سبل النجاح في شتى المجالات عامة والرياضة خاصة من أجل استمرار إعلاء شأن مصر عالميًا.



وتابع أنه على ثقة في الوزير أشرف صبحي في استمرار مسيرة الإنجازات في ملف الشباب والرياضة، خاصة مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ينتظرها جميع المصريين من أجل جني ثمار مجهود سنوات من التخطيط والتعاون بين الوزارة والاتحادات واللاعبين.