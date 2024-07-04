وزير الشباب يستقبل الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي؛ لبحث مجموعة من ملفات العمل المشترك وتعزيز الاستثمارات الرياضية والنقاش حول جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتي تقدم من خلال أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية مع مجلس أبوظبي.

بحضور عادل سعيد اليعقوبي مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، ناصر يوسف الزعابي مدير مكتب الأمين العام، ولفيف من قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي للجانب الإماراتي، العمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيارة الجوانب الإستثمارية في كافة قطاعات الدولة ومنها قطاعي الشباب والرياضة، لافتًا إلي عمق العلاقات المصرية الإماراتية التي تزداد تطورًا علي مدار التاريخ.

وثمن وزير الشباب والرياضة، التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، والذي يُعد امتداداً وترسيخاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتد علي مستوي الشعبين المصري والإماراتي في ظل راوبط قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة.

وعبر الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع مجلس أبوظبي في التعاون بشأن مبادرة وجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية.

وتوجه رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المهندس ياسر إدريس بالتهنئة القلبية إلي الدكتور أشرف صبحي لتجديد الثقة، معربًا عن استعداد اللجنة للتعاون بشكل مثمر في هذا الشأن.

في بداية حديثه، تقدم عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة القلبية إلي معالي الوزير بمناسبة تجديد الثقة، مشيرًا أن الجائزة تهدف دائماً إلى تحفيز كل رياضية إماراتية وعربية للفوز والتميز، وتكريم صاحبات الإنجازات في مختلف الميادين الرياضية، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض مسئولي مجلس أبوظبي من فيديو ترويجي للجائزة؛ مراحلها منذ الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها الثامنة حتى 10 سبتمبر القادم، بهدف تكريم صاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي في مختلف مجالاته في 9 فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها مليوناً و800 ألف درهم، ويتم الإعلان عن أسماء المترشحات في 23 أكتوبر القادم على أن يقام حفل الجائزة 13 نوفمبر المقبل.

وتتضمن الجائزة فئات أفضل رياضية عربية والجائزة المالية المخصصة لها 500 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية وجائزتها المالية 300 ألف درهم، وأفضل رياضية ناشئة وجائزة 150 ألف درهم، وأفضل رياضية بارالمبية وتنال 150 ألف درهم وأفضل مدرب / مدربة وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل إعلامية رياضية وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل فريق وجائزته 300 ألف درهم، وأستُحدِثَت فئة جديدة منذ النسخة السابعة، وهي جائزة أفضل أم رياضية وجائزتها 150 ألف درهم.