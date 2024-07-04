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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية الجديد: المرحلة الحالية تتطلب تلبية احتياجات المواطنين وتحسين معيشتهم

استقبال المهنئيين
استقبال المهنئيين
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون وتلبية إحتياجات المواطنين والعمل على تحسين معيشتهم للأفضل للمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء المحافظ مع عدد من مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظاً للشرقية.

محافظ الشرقية يؤكد أهمية التواصل بين أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان

أكد محافظ الشرقية أهمية التواصل بين أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لوضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات والقضايا التي تعاني منها دوائرهم المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تحسين معيشتهم للأفضل.

قدم محافظ الشرقية الشكر والإمتنان للجميع مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء وتحقيق طموحات وآمال المواطنين من أبناء المحافظة والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة اليهم.

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محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية