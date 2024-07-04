ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نرمين الفقي تؤدي مناسك العمرة مع فريق العمل.. صور

نرمين الفقي
نرمين الفقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة من الصور خلال أدئها مناسك العمرة أمام الكعبة الشريفة.

وكتبت نرمين تعليقا على الصور عبر حسابها على تطبيق "انستجرام": "ألف حمد وشكر ليك يا رب كنت ناوياها من قلبي، وتمت العمرة مع حبايبي وأخواتي مع فريق العمل ربنا يتقبل منا".
 

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في رمضان الماضي بمسلسل محارب بجانب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.
 

نرمين الفقي تؤدي مناسك العمرة فريق