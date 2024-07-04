نرمين الفقي تؤدي مناسك العمرة مع فريق العمل.. صور

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة من الصور خلال أدئها مناسك العمرة أمام الكعبة الشريفة.

وكتبت نرمين تعليقا على الصور عبر حسابها على تطبيق "انستجرام": "ألف حمد وشكر ليك يا رب كنت ناوياها من قلبي، وتمت العمرة مع حبايبي وأخواتي مع فريق العمل ربنا يتقبل منا".



يذكر أن نرمين الفقي شاركت في رمضان الماضي بمسلسل محارب بجانب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

