محافظ الشرقية يستقبل رئيس جامعة الزقازيق ونوابه بمكتبه

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية الجديد، اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة بمكتبة بالديوان العام، وذلك لتهنئته بثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظاً للشرقية ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

محافظ الشرقية الجديد: هدفي هو تحقيق آمال وطموحات المواطنين

وخلال اللقاء أعرب محافظ الشرقية الجديد عن سعادته لإختياره محافظاً للاقليم لافتاً إلى أن هدفه هو تحقيق آمال وطموحات المواطنين وتقديم خدمات حقيقية على أرض الواقع تُساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وقال محافظ الشرقية الجديد اتمنى أن يظل وطننا الحبيب مصر منعماً بالأمن والأمان والإستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

ومن جهته أشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة في تقديم الخدمات المجتمعية والإستشارات الهندسية والفنية للمشروعات الجارية ، وكذلك دعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

حضر الإستقبال الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ.