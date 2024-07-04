أول يوم عمل.. نائب محافظ سوهاج الجديد يبدأ مباشرة مهام عمله (صور)

وصل الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج الجديد، اليوم، إلى ديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عمله، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، نائبا لمحافظ سوهاج، وسط استقبال حافل من العاملين بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وأكد نائب محافظ سوهاج الجديد، اعتزازه بالانتماء إلى محافظة سوهاج، كونه واحدا من أبنائها، معبرا عن شكره للقيادة السياسية على ثقتها، وتكليفه نائبا لمحافظ سوهاج، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواجد الميداني والعمل على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

السيرة الذاتية لنائب محافظ سوهاج الجديد

وشغل الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج الجديد، العديد من المناصب القيادية، منها مدير هيئة الإسعاف المصرية بسوهاج، ومديرا لمستشفى دار السلام المركزي، ثم مدير عام شئون مكتب محافظ سوهاج، ومدير وحدة حياة كريمة بسوهاج، ومدير وحدة التنفيذ المحلية بسوهاج، والمشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة.

كما تولى الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج الجديد، المسئولية بمجلس إدارة نادى المحليات الرياضي، ومهام المنسق التنفيذي لاستراتيجية هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد لعام 2023 م، وقائد الفريق الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بجائزة التميز الحكومي " فريق حياة كريمة "، كما حصل على جائزة المدير العام المثالي بالمحافظة لمدة عامين، وجائزة أفضل إدارة عامة على مستوى المحافظة.