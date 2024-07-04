غدًا.. فرقة "سولورزم" تحيي حفلا غنائيا على مسرح روم آرت

تستعد فرقة "سولورزم"، لإحياء حفل غنائي على مسرح روم آرت بمنطقة جاردن سيتي، وذلك غدًا الجمعة الموافق 5 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل وصلة موسيقية متنوعة من أشهر أغانيهم للروك، وهم: "جربت"، و"هبعد بعيد"، و"الخريطة"، و"إيه آخرتها"، و"هشوفك يوم"، و"المجهول"، و"أنت فين"، و"سواد"، و"فرصة تانية"، و"خلاص هنرجع تاني"، و"اللمة" ، و"كنت فاكر"، "طريق سد"، و"يا تري"، و"المرفوض"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور الحاضر.

ومن جانبه، أكد محمد طه، عازف جيتار الفرقة وباك ڤوكل، إن الفرقة انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "منشينيل"، والتي من المقرر أن يتم طرحها ضمن أغنيات ألبومهم الجديد، الذي يعملون عليه حاليًا، مضيفًا أن الألبوم سيضم 7 أغاني متنوعة لموسيقي الروك.

وتعد فرقة "solorhyzm"، من أولي فرق موسيقي الروك والميتال العربية في مصر، وتتكون من ثلاثة أعضاء هم: محمد طه عازف الجيتار وباك ڤوكل، وإسلام خالد مغني رئيسي وعازف جيتار، وآدم معتز عازف الدرامز، وتم تأسيسها عام 2017، ومنذ ذلك الوقت وحتي الآن، استطاعت الفرقة أن تحقق قاعدة جماهيرية عريضة ونجاحًا غير مسبوق لموسيقي الروك في مصر.