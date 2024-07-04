احتفالا بعيد ميلاده.. أحدث ظهور لـ أحمد عدوية بصحبة نجله وأحفاده

يحتفل اليوم الخميس نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية بعيد ميلاده.

وبهذه المناسبة نشر نجله المطرب محمد عدوية وأحفاده مجموعة صور تجمعهم بالفنان أحمد عدوية ، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر أعمال نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان .

ويعد النجم أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، واشترك أيضاً في أفلام سينمائية عديدة أُنتجت في تلك الفترة.