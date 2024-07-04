الأحد.. ندوة عن الموسيقى والصوت في السينما بجمعية النقاد

تعقد جمعية نقاد السينما المصريين، الأحد المقبل، ندوة بعنوان “الصوت والموسيقى: وجه آخر لشاعرية جماليات السينما” بحضور المؤلف الموسيقي أحمد الصاوي، ومهندس الصوت عبد الرحمن محمود، وذلك في تمام السابعة مساءً بمقر الجمعية بوسط البلد.

تميز السينما نفسها عن الفنون الأخرى بتداخل العديد من العناصر التي تخلق تأثيرًا شعوريًا خاصًا. من بين هذه العناصر، هناك ما هو بصري وما هو سمعي: الصوت، الموسيقى، والمؤثرات.

تناقش الناقدة السينمائية أمنية عادل، خلال الندوة، مدى مساهمة هذه العناصر في دعم التعبير الشعوري عن القصة التي تُحكى بالصورة، وكيف تلعب الموسيقى والصوت دورًا في تعزيز شاعرية السرد البصري.

سيتطرق النقاش إلى مشاريع الصاوي ومحمود، في أفلام مثل “لا أنسى البحر”، و"زهرة الصبار"، ومؤخرًا فيلم "شرق 12" المشارك بفعالية أسبوعي المخرجين بمهرجان كان الدورة 77، الذي شهد ابتكار آلات موسيقية غير تقليدية لتحقيق مناخ صوتي جديد تمامًا.