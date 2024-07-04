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الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. مصر للطيران تسير 6 رحلات جوية من الأراضي المقدسة

عودة الحجاج
عودة الحجاج
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تسير شركة مصر للطيران غداً الجمعة  6 رحلات جوية من المدينة إلى القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الغربية وبعثة مصر للطيران وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.
كما تسير مصر للطيران اليوم ١٧ رحلة جوية من الاراضى المقدسة لنقل حجاج الترانزيت وباماكو وكوناكرى وبعثة مصر للطيران بواقع: 
6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة   
3 رحلات بخط سير جدة - كوناكرى
2 رحلة بخط سير جدة - باماكو
6 رحلات بخط سير جدة - القاهرة.
 

مصر للطيران الجمعة رحلات جويه الأراضي المقدسة حجاج