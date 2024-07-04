محافظ البحيرة تعقد أول إجتماع بالديوان العام لمتابعة آليات العمل

أستهلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مهام عملها بعقد إجتماع بمديرى العموم ومديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بالديوان العام، لمتابعة آليات العمل بكل ادارة بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة و اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس السكرتير العام المساعد.

وأعربت عن سعادتها بتواجدها بمحافظة البحيرة، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل جنباً إلى جنب بروح الفريق الواحد لصالح المواطن البحراوي وتخفيف الأعباء عن كاهله، مشيرة إلى ضرورة استكمال مسيرة إنجازات الدولة في كافة المجالات واضافة الجديد لمواصلة البناء والتنمية.

كما أكدت محافظ البحيرة على ضرورة ترتيب الأولويات والملفات بما يتوافق مع احتياجات المواطن بشكل رئيسي للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات وهى محافظة زراعية من الدرجة الاولى وتعتبر المخزن الرئيسى للزراعه فى مصر وتحتاج لبذل المزيد من الجهد والعمل.

وعقب الإجتماع قامت محافظ البحيرة بجولة تفقدية لإدارة شبكات المرافق والتحول الرقمى وشبكة الطواريء والسلامة العامه لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ووجهت بضرورة العمل على إطلاق برامج خدمات ميكنة لخدمة اهالى البحيرة كما اطلعت على الشكاوى ولاحظت وجود عدد من الشكاوى بقطاع الطرق وأكدت على ضرورة الإسراع في عمل منظومة محدثة بكافة الطرق الرئيسية سواء التي تربط بين المدن وبعضها البعض او التي تربط بين المدن والقري ووضع معايير لتقييم الطرق التى يوجد بها مشكلات من حيث حالة الطريق والإنارة العامة وغيرها من المحددات وبحث آلية التدخل لحل تلك المشكلات بشكل عاجل.

من هي جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

- تولت جاكلين عازر عبدالحليم عازر منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

- من مواليد 13 مارس 1987 بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

- عملت معيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2021.

- تولت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.